Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). El encuentro de la ministra con la asociación Salvamento Marítimo Humanitario tiene lugar a bordo del barco de rescate Aita Mari y tiene el objetiv - David de Haro - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 75 personas migrantes han llegado a las costas de Formentera y Mallorca este viernes a bordo de cuatro pateras, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La última embarcación, con 27 personas de origen subsahariano a bordo, ha sido interceptada a las 14.30 horas en Cala Santanyí, en Mallorca.

También este viernes, se ha localizado otra patera de madrugada, a las 04.37 horas, en el puerto de la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines), al sur de Mallorca. En ella viajaban 12 personas de origen magrebí.

A las 09.45 horas, se ha interceptado a 29 personas de origen subsahariano en línea de costa en la zona de s'Estufador, en Formentera.

A esa misma hora, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a siete personas de origen subsahariano, a 16 millas al sureste de Portocolom, en Mallorca.