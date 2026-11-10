La mujer detenida, junto a varios agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha vuelto a detener, otra vez por amenazar a vecinos, a la mujer que hace unos días irrumpió en un bar de la Vileta, en Palma, diciendo que era policía y al grito de "os voy a matar a todos".

Este segundo arresto, según ha informado la Jefatura en un comunicado, ocurrió el pasado domingo, después de que varias llamadas alertaran a la Policía Nacional de una fuerte discusión entre dos mujeres en el barrio de La Vileta.

Según los testigos, una de ellas se encontraba muy alterada, en mitad de la calzada, gritando a los vecinos y profiriendo amenazas de muerte como "os voy a matar".

Al llegar los agentes, encontraron a una mujer en una actitud muy agresiva. Mientras uno de los policías nacionales trataba de introducirla en el vehículo para evitar que continuara la confrontación con los vecinos, otro se entrevistó con uno de los afectados.

Este manifestó que había recibido una llamada de un vecino avisándole de que la mujer estaba causando daños en su vehículo. Al dirigirse a ella para pedirle que cesara y dejara de destrozar el coche, la mujer se giró repentinamente y comenzó a agredirle con una cadena mientras le amenazaba de muerte.

El hombre presentaba diversas lesiones en el rostro, entre ellas una herida en el labio inferior y varios arañazos.

Al ver la pelea, un vecino acudió para auxiliar a la víctima, siendo también agredido por la mujer, que llegó a golpearle en el pómulo izquierdo.

La detenida fue trasladada a un centro médico para recibir asistencia sanitaria y donde se le apreciaron diversas lesiones, entre ellas una herida abierta de aproximadamente ocho centímetros a la altura del codo izquierdo. Además, llevaba la cadena con la que habría golpeado a la víctima.

Por otro lado, los agentes comprobaron que el vehículo de uno de los perjudicados presentaba numerosos daños, tanto en la parte delantera como en la trasera, así como arañazos en uno de sus laterales.

También había una papelera dañada junto al turismo. Por eso, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de amenazas, uno de lesiones y otro de daños.