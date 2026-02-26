Detenido por amenazar con una navaja a la encargada y a los clientes de un bar tras negarle una cerveza en Palma

Arma blanca de 7 centímentros con la que un hombre amenazó a la encargada de un bar en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 71 años que presuntamente amenazó con una navaja a la encargada y a varios clientes de un bar después de que se le negara otra cerveza debido a su estado de embriaguez.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en un establecimiento del Coll d'en Rabassa, tras la denuncia de la regente del local, quien alertó de que un hombre que acababa de entrar con síntomas evidentes de embriaguez reaccionó de forma violenta cuando ella se negó a servirle alcohol.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el hombre perdió el equilibrio y tropezó con una mesa al entrar. Cuando uno de los clientes le llamó la atención, sacó una navaja del bolsillo y comenzó a amenazar a los ocupantes de una mesa. A continuación, se giró hacia la encargada y también la amenazó con el arma.

Tras el aviso, los agentes localizaron al hombre en la vía pública, cerca del local, portando una navaja de siete centímetros que posteriormente fue reconocida por la encargada, así como unas tijeras metálicas ocultas en su chaqueta.

Ante estos hechos, la Unidad Operativa procedió a su detención y, posteriormente, la Sala de Atestados instruyó las diligencias penales, que fueron remitidas al juzgado de guardia.