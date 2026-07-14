Sumar MÉS reprocha al PP su "doble moral" en dependencia al pedir dinero en el Parlament pero rechazarlo en el Congreso

Archivo - Un anciano lleva a una persona dependiente en silla de ruedas, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, ha criticado la "doble moral" del PP por reclamar recursos para la dependencia en el Parlament pero después votar en contra del decreto que mejora la financiación en la Cámara Baja.

El representante balear ha señalado que el PP habrá rechazado una propuesta que entrega a Baleares más de 87 millones de euros del Estado en 2026 y más de 116 millones en 2027 para financiar la dependencia.

En un comunicado, ha censurado la "incoherencia" del PP después de que hayan anunciado su voto en contra de esta iniciativa que se vota este martes para "reforzar el sistema de dependencia". Todo esto a pesar de que hace solo unas semanas impulsaron en el Parlament una iniciativa para exigir que el Estado asumiera el 50% de la financiación del sistema.

"El PP exige una cosa en Palma y vota exactamente el contrario en Madrid. Es imposible defender los intereses de las islas mientras se rechazan los recursos que tienen que llegar a Baleares", ha afirmado Vidal.

El diputado ha recordado que el real decreto ley moviliza 6.200 millones de euros hasta el 2027 para reforzar el sistema de dependencia, reducir las listas de espera, mejorar las prestaciones y avanzar que el Estado asuma hasta el 50% de la financiación de la dependencia, un compromiso que "la reforma incorpora a la normativa".

En el caso de Baleares, ha sostenido que la reforma tendrá un impacto directo "muy positivo". El Ministerio de Derechos Sociales ha calculado que las transferencias estatales solo por el nivel mínimo de la dependencia superarán los 87 millones de euros el 2026 y los 116 millones de euros el 2027, hecho que supone 84,4 millones de euros adicionales entre los dos ejercicios respecto a la financiación actual.

"El PP habrá votado en contra de que las islas reciban estos recursos. No se puede aprobar iniciativas en el Parlament reclamando más financiación y, cuando llega el momento de garantizarlo en el Congreso, ponerse de perfil y votar en contra", ha remarcado Vidal.

Vidal también ha recordado que, durante los gobiernos del expresidente Mariano Rajoy, el PP "recortó más de 5.000 millones de euros al sistema de dependencia".

Por eso ha incidido en que ahora que se "recuperan derechos, se incrementa la financiación y las Baleares recibirán más recursos que nunca para atender las personas dependientes", el PP habría vuelto a demostrar que "su discurso en Baleares y sus votos en Madrid no tienen nada a ver".

No obstante, cabe señalar que finalmente el PP ha anunciado que votará a favor de esta propuesta del Ejecutivo central para mejorar la financiación del sistema de dependencia.