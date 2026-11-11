Suplantan la identidad de la expresidenta del Consell de Formentera para estafar a personas que buscan alquilar

FORMENTERA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha denunciado públicamente este miércoles que se ha utilizado su identidad de manera fraudulenta para engañar a personas que buscaban un alquiler en la isla.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ferrer ha explicado que ella no es propietaria de ningún piso en Eivissa y que no tiene viviendas en alquiler, ni actúa como intermediaria en operaciones inmobiliarias.

Ferrer ha lamentado profundamente "que se utilice un tema tan sensible y necesario como el acceso a la vivienda para estafar y aprovecharse de la necesidad y la ilusión de quienes buscan un hogar".

Así, ha confirmado que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y ha advertido de que no se hagan pagos si alguien recibe una oferta en su nombre.