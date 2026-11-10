Suspenden temporalmente la demolición de un edificio con un refugio en Palma

El edificio del número 18 de la calle Miquel Santandreu, en el barrio de Foners, en Palma. - ARCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca ha suspendido temporalmente cualquier licencia para demoler total o parcialmente el edificio ubicado en el número 18 de la calle Miquel Santandreu, en el barrio de Foners, en Palma, que supuestamente cuenta con un refugio antiaéreo de la Guerra Civil.

Así ha informado en un comunicado la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), que ha valorado positivamente esta medida, si bien ha añadido que "no es ninguna garantía de preservación más que temporal".

Según consta en la resolución del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, la decisión de suspender temporalmente cualquier licencia para demoler el edificio se ha tomado después de una falta de respuesta al haber pedido datos para hacer una inspección con técnicos, indica ARCA.

Para ARCA es una medida cautelar, pero "no se ha entrado a valorar el interés patrimonial del edificio porque no se ha podido visitar" y, por ello, la entidad ha pedido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma más sensibilidad con la conservación del "rastro del pasado y de la personalidad de la ciudad".

La entidad ha destacado que el edificio en cuestión es un "buen ejemplo" para demostrar un cambio hacia el respeto de la historia y de la Ley de Patrimonio.

ARCA ha recordado que también se dirigió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para solicitar la protección de este edificio, que contaría con el búnker, pero no ha recibido respuesta por parte de Memoria Democrática.