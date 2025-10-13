Suspendida la atención presencial en dependencias del Consell de Ibiza para evitar desplazamientos

IBIZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha suspendido la atención presencial en sus dependencias a partir de las 13.00 horas para evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La institución ha informado de que, en concreto, la medida afecta a la oficina de Atención en materia de Registro, instalaciones deportivas, las estaciones de ITV o los centros de día para personas con diversidad funcional, entre otros.

También las escoletes del Consell han dejado de prestar servicio, en coordinación con la Dirección General de Emergencias.

No se verán afectados los servicios esenciales como Bomberos, servicio insular de autobús o Red Viaria.

La decisión se ha adoptado en consonancia con lo decidido en la reunión técnica de Emergencias.