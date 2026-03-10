Suspendido el desahucio de una mujer discapacitada en Sencelles

Archivo - Una persona sujeta un cartel de 'Stop desnonamients' - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desahucio previsto para este martes de una mujer discapacitada en su vivienda de Sencelles (Mallorca) ha sido suspendido por la comisión judicial tras admitir un escrito en el que la perjudicada apunta, entre otras cuestiones, falta de legitimación.

El lanzamiento estaba previsto para las 10.00 horas de este martes, aunque finalmente la comisión judicial personada en la vivienda de la mujer, que presenta una discapacidad del 41 por ciento y que ahora tiene diez días para presentar un recurso, ha palatalizado la ejecución.

En el escrito presentado ante un juzgado de Inca, la perjudicada argumenta falta de legitimidad ya que el solicitante del desahucio es una entidad bancaria, aunque en el registro, la vivienda figura a nombre de una persona física.

La mujer apunta igualmente a su situación de persona discapacitada y al hecho de que solicitó justicia gratuita, que le fue denegada por no tenerse en cuenta que, aunque figura como casada, está en trámites de separación.

La perjudicada ha presentado, además, una denuncia ante la posibilidad de haber sido estafada en el alquiler de la vivienda, donde entró a vivir en diciembre del año pasado.