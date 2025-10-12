Suspendido en Ibiza el servicio de autobús insular por las lluvias - CONSELL DE IBIZA

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha informado que las condiciones actuales, debido a las lluvias y tormentas provocadas por la dana Alice, obligan a suspender el servicio de autobús insular hasta nuevo aviso.

En un mensaje en la red social 'X', la institución insular ha pedido precaución a los ciudadanos y que eviten desplazamientos innecesarios.

En cuanto al estado de las carreteras, el Consell ha destacado que está cerrado el paso de Can Fonoll, en la carretera del Aeropuerto.

También, ha añadido la institución insular, está cerrado el paso inferior de la carretera de Sant Jordi y se recomienda el uso de la carretera de Sant Josep como alternativa para ir al Aeropuerto.