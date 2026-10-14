Suspendido el juicio contra un profesor de instituto de Eivissa por hacer proposiciones sexuales a cinco alumnas menores - EUROPA PRESS

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido el juicio contra un profesor de un instituto de Eivissa por hacer proposiciones sexuales a cinco de sus alumnas menores de edad.

Antes de comenzar el juicio, previsto para este miércoles, la fiscal ha solicitado que la declaración de una testigo se practique como prueba preconstituida, que permite grabar previamente el testimonio de los menores para que solo tengan que realizar una única narración de los hechos y evitar así que tengan que repetir su relato en múltiples ocasiones o comparecer en el juicio oral.

La defensa del acusado se ha opuesto a dicha petición. Tras deliberar, el tribunal ha aceptado la solicitud de la Fiscalía y ha acordado la suspensión del juicio.

El Ministerio Público le considera autor de tres delitos de corrupción de menores, otros tres de exhibicionismo, dos de embaucamiento --una tipología de abuso sexual-- y uno de coacciones, por lo que pide para él penas que suman 17 años y tres meses de prisión.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar a lo largo del curso escolar 2020-2021, cuando el procesado ejercía como profesor de catalán en un instituto de Eivissa.

A una de las víctimas, entonces de 16 años, la sacaba de clase para mantener conversaciones que terminaban versando sobre sexo. Él le aseguró que anteriormente había tenido relaciones sexuales con menores de edad y le ofreció llevarla a una casa de su propiedad a Mallorca.

Todo, incide la representante del Ministerio Público, bajo la promesa de que su respuesta y de su comportamiento ante las proposiciones que le hacía incidirían en la nota que le pondría. Si le hacía caso, aseguraba el docente, la menor aprobaría sin tener que estudiar.

Con esta víctima también llegó a intercambiar fotografías comprometidas a través de una red social y, con ánimo de causarle desasosiego, el acusado amenazó con difundirlas.

Un comportamiento similar tuvo con otras dos de sus alumnas, éstas de 15 años. También las sacaba de clase para hablar de sexo, les ofreció mantener relaciones en su casa en Mallorca y les aseguró que de este modo podrían aprobar sin tener que realizar la totalidad de los exámenes de su asignatura.

Con la cuarta y quinta víctima, de 14 años y 15 años respectivamente, entabló sendas conversaciones a través de redes sociales en las que les pedía que le mandaran fotografías de carácter sexual y les mandó otras suyas.

Por todo ello, además de los más de 17 años de prisión, la Fiscalía solicita que el profesor pague una multa de 5.400 euros por el delito de coacciones e indemnice a todas ellas con un total de 32.000 euros.