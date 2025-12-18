Un taller de centros de Navidad reúne a unos 80 participantes en dos jornadas en Andratx

El taller de centros de Navidad - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas han participado en las dos jornadas del taller de centros de Navidad que ha organizado el Ayuntamiento de Andratx, a través del área de Patrimonio.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en la actividad, desarrollada en la Sala de Plenos, los participantes aprendieron a confeccionar centros de mesa navideños utilizando elementos naturales tradicionales como la murta, el pino y el lentisco.

Durante el taller, los participantes demostraron una gran creatividad, combinando materiales, colores y texturas para dar forma a centros únicos y personalizados.

Dos especialistas de Cocos Garden fueron las encargadas de guiar el taller, combinaron teoría y práctica facilitando la participación y la convivencia vecinal.

El taller contó con la participación de la regidora de Patrimonio, Beatriz Casanova, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para preservar y transmitir las tradiciones locales, al tiempo que fomentan la participación y la convivencia vecinal.

Desde el Ayuntamiento han valorado positivamente la acogida de esta actividad, que se consolida como una propuesta cultural y participativa destacada dentro de la programación navideña del municipio.