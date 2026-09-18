Los talleres de salud mental en los centros educativos de Mallorca seguirán este curso tras atender a 4.000 alumnos

Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca retomará este curso 2026-2027 el programa 'FLIP-UP. Dale la vuelta a tus emociones', una iniciativa de promoción de la salud mental juvenil que se puso en marcha el pasado curso y atendió a más de 4.000 jóvenes.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la salud mental de los jóvenes ha sido una "apuesta clara desde el inicio de esta legislatura", según ha indicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

"El Consell puso en marcha 'FLIP-UP' porque entendía que era necesario acercar la prevención y el acompañamiento emocional a las aulas y los resultados de este primer año han demostrado que iba en la buena dirección", ha mantenido.

Además, el Consell de Mallorca ya trabaja en un contrato para la licitación del programa, con el objetivo de garantizar su continuidad más allá del presente curso y consolidar esta iniciativa dentro de las políticas de juventud de la institución.

Durante su primer curso, 'FLIP-UP' desarrolló 424 talleres en 30 centros educativos y llegó a 4.007 alumnos. La valoración media fue de 4,2 sobre 5 por parte del alumnado y de 4,6 sobre 5 por parte del profesorado.

Uno de los datos más destacados es que 213 alumnos solicitaron ayuda o asesoramiento emocional al profesorado, orientadores u otros profesionales después de participar en los talleres, al reforzar la capacidad preventiva y de detección precoz del programa.

"Este es probablemente el dato que mejor explica por qué se quiere apostar por 'FLIP-UP'. Conseguir que un joven sea capaz de identificar que necesita ayuda y dé el paso de pedirla demuestra la utilidad de llevar la salud mental directamente a las aulas", ha señalado Fuster.

El programa trabaja aspectos como el autoconocimiento, la autoestima, la gestión del estrés, la ansiedad y la ira, así como la expresión emocional. Las evaluaciones del primer curso también reflejan una mejora del clima en las aulas, una mayor cohesión entre el alumnado y la creación de espacios seguros para hablar sobre bienestar emocional.