Taltavull asegura que la diócesis tramita la acogida de algunas personas desalojadas de la antigua prisión de Palma

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). De acuerdo con los datos del último censo disponible, unas 200 personas ocupan de forma ilegal la antigua pr - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha asegurado este miércoles que la diócesis ya tramita la acogida de algunas personas desalojadas de la antigua prisión de Palma y que otras ya están siendo atendidas en distintos recursos.

Según ha señalado durante una rueda de prensa celebrada en el Claustro de la Catedral de Mallorca, la Iglesia ha contactado con los afectados para ofrecer su apoyo y ha remarcado su disposición a colaborar en los procesos de acogida e integración.

En este sentido, ha recibido peticiones directas de ayuda de algunas personas afectadas y varios casos ya se encuentran en fase de tramitación. "Queremos ayudar a acoger", ha afirmado el obispo.

Asimismo, ha señalado que, según la información de la que dispone, ya existe "todo un grupo" de personas que está siendo acogido en diferentes espacios y recursos.

El obispo ha insistido en que la acogida debe realizarse de manera "individualizada" y "respetando la dignidad de cada persona", al considerar que cada situación requiere una respuesta específica y un acompañamiento adaptado a las necesidades particulares de los afectados.

Según ha explicado, el objetivo es ayudar a cada persona en su proceso de integración social y favorecer su acceso a los recursos necesarios para desarrollar una vida autónoma.

Esta cuestión ha sido abordada durante una reunión mantenida este mismo miércoles con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Taltavull ha indicado que la diócesis también trabaja en otros proyectos de acogida dirigidos a colectivos vulnerables. En concreto, ha mencionado la atención a jóvenes migrantes y ha reiterado la disposición de la Iglesia a colaborar a través de Cáritas y otros recursos diocesanos.

Además, ha defendido la necesidad de facilitar la regularización administrativa de las personas acogidas para que puedan acceder a los mismos derechos que el resto de ciudadanos.