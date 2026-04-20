Tánger invita a Martínez a participar en la Cumbre Mundial de Dirigentes Locales y Regionales de junio

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, y el alcalde de Tánger, Mounir Lymouri, durante la audiencia mantenida este lunes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tánger, Mounir Lymouri, ha invitado a su homólogo de Palma, Jaime Martínez, a participar en la Cumbre Mundial de Dirigentes Locales y Regionales, que se celebrará en la ciudad marroquí del 22 al 25 de junio.

Este es uno de los asuntos que han tratado Lymouri y el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, durante la audiencia que ha ofrecido el primer edil a una delegación del Ayuntamiento de Palma desplazada a la ciudad marroquí hasta el miércoles.

En una nota de prensa, el Consistorio ha resaltado que el encuentro se inscribe en el acuerdo de colaboración firmado el 13 de septiembre de 2024, en el transcurso de la visita oficial que efectuó a Tánger el propio Martínez.

En la audiencia, también han estado presentes el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la coordinadora general de Alcaldía, Carmen Lliteras. Durante el encuentro, Lymouri y Bonet han revisado las finalidades y actuaciones recogidas en el acuerdo y que derivarán, próximamente, en la organización de actos institucionales orientados a materializar los objetivos de "proximidad" y "hermanamiento" previstos en el documento.

El convenio sienta las bases del nuevo contexto de relaciones entre Tánger y Palma y plantea diversos compromisos asumidos por ambos ayuntamientos, tendentes a propiciar un marco de colaboración que redunde en "el refuerzo de los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos que unen a los dos territorios".

Una vez finalizado el encuentro, Bonet ha valorado el desarrollo de la audiencia con el alcalde de Tánger y ha indicado que permitirá "avanzar en el camino trazado, desde una perspectiva de presente y futuro", orientada a "acercar a los dos municipios en ámbitos tan importantes como la cultura, el turismo y el deporte".

Además, ha apuntado que la visita oficial que lleva a cabo la delegación del Ayuntamiento debe ser considerada como "una magnífica oportunidad" para hacer posible que dos pueblos unidos por la historia y las tradiciones "se puedan conocer mejor y compartir proyectos de indiscutible interés tanto para Tánger como para Palma".

Cabe resaltar que el acuerdo de colaboración hace referencia, precisamente, a la voluntad de las dos ciudades de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de estas acciones bilaterales, al promover el intercambio y el conocimiento mutuos, al incidir de manera especial en "la promoción del arte, la música y la cultura, así como el turismo, el medioambiente y el comercio".

La duración del acuerdo es ilimitada y su vigencia viene únicamente determinada por "la expresa voluntad de ambas corporaciones". Por otro lado, el programa de la visita oficial del primer teniente de alcalde a Tánger incluye la asistencia a diversos actos culturales, como la inauguración de la exposición 'Arqueologías contemporáneas, rastros de la memoria', que es el resultado de una experiencia compartida entre la artista mallorquina Mercedes Balle, que se halla actualmente cursando un periodo de residencia en Tánger, y el creador marroquí Insaf Benali, una joven promesa del arte contemporáneo de su país.

El proyecto, comisariado por Juan Carlos Rego, ocupará las dependencias del espacio cultural La Tour du Ciel. Al mismo tiempo, este martes, la delegación municipal se desplazará al museo Dar Niaba para participar en la presentación oficial de la exposición dedicada al maestro grabador Mariano Fortuny i Marsal (Reus, 1838-Roma, 1874).

Fortuny está considerado como una figura "indispensable" en la historia del arte y que, en un momento determinado de su vida, "se dejó cautivar por la luz y los paisajes de Marruecos". Esta muestra ha podido ser organizada, en gran medida, gracias a la colaboración de Enric Juncosa, propietario de una de "las mejores y más completas colecciones privadas del mundo en lo que se refiere al ámbito de los grabados".