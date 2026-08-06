La tasa de paro en Palma se situó en el 3,73% en junio, la más baja para ese mes en dos décadas

Archivo - Terrazas y turistas en la plaza de Cort de Palma, en una imagen de septiembre de 2019. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Palma registró en junio una tasa de paro del 3,73%, la más baja de la que se tiene constancia para ese mes en las dos últimas décadas, desde que existen datos unificados de este indicador.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ese dato coincide con un máximo de afiliación a la Seguridad Social para un mes de junio, con 292.303 personas afiliadas, la cifra más elevada de los últimos 20 años.

Las 292.303 afiliaciones registradas en Palma representan el 42,8% del total de Baleares. En comparación con mayo, aumentaron un 1,1%, mientras que el incremento interanual fue del 3,4%.

Asimismo, durante junio se formalizaron en la ciudad 17.266 contratos laborales, de los que 10.324 fueron indefinidos y 6.942 temporales. La contratación descendió un 7,37% respecto al mes anterior, aunque aumentó un 15,12% en comparación con junio de 2025.

En cuanto a las ocupaciones con mayor número de contrataciones, entre las mujeres destacaron las camareras, con 1.253 contratos, y las limpiadoras, con 1.213. Entre los hombres, las ocupaciones con más incorporaciones fueron las de camarero, con 1.200 contratos, y vendedor, con 456.

Por actividades económicas, las mujeres fueron contratadas principalmente en el comercio, con 1.393 contratos, y en los servicios de comidas y bebidas, con 1.311. Entre los hombres, la actividad con mayor contratación fue también la de los servicios de comidas y bebidas, con 1.440 contratos, seguida del comercio al por menor, con 733.

EL PARO REGISTRADO SUBE EN JULIO

El paro registrado cerró julio en Palma con 11.909 personas desempleadas, de las que 6.885 eran mujeres y 5.024 hombres. Según el Ayuntamiento, se trata del menor número de mujeres en paro registrado en este mes desde que existen datos.

Respecto a junio, el desempleo aumentó en 588 personas, lo que supone un incremento del 5,2%. No obstante, en comparación con julio de 2025, el paro descendió en 227 personas, un 1,87% menos.

El incremento mensual del desempleo se concentró entre las mujeres (+5,39%), los jóvenes (+7,33%) y las personas mayores de 45 años (+3,15%). En términos interanuales, el paro descendió entre las mujeres (-2,06%) y los mayores de 45 años (-5,16%), mientras que entre los jóvenes aumentó un 4,12%.

Por sectores de actividad, las mayores reducciones interanuales del paro se registraron en la agricultura, con un descenso del 14,63%, y en el comercio, con una caída del 11,30%.

En cuanto a las ocupaciones, entre las mujeres las mayores bajadas del desempleo correspondieron a las recepcionistas, con 99 personas en paro (-4,81%), y a las peluqueras, con 104 (-2,80%). Entre los hombres, las ocupaciones con una evolución más favorable fueron las de reponedor y conductor, ambas con un incremento del paro limitado al 1,80%.

Por actividades económicas, la reducción más intensa del paro entre las mujeres se produjo en las actividades sanitarias, con 215 desempleadas (-3,59%), mientras que entre los hombres destacó el sector de los servicios de alojamiento, con 129 personas en paro y un descenso del 3,01%.