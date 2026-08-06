Los taxistas advierten de un posible "caos" en el servicio el día del eclipse si la movilidad se colapsa

Archivo - Un taxi en Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas han advertido de la situación de "caos" en la movilidad y en su propio servicio que se puede originar el día del eclipse en Mallorca si las carreteras quedan bloqueadas y colapsadas.

El presidente de Taxis Pimem, Biel Moragues, ha explicado a Europa Press que, aunque desconocen cuál será la demanda de taxis para ese día, en caso de que sea difícil circular por la isla, la situación puede ser "muy complicada" e, incluso, "un caos".

"Es una incógnita", ha asegurado Moragues, agregando que cabe la posibilidad de que algunos taxistas prefieran no trabajar esa tarde para evitar pasar mucho tiempo en la carretera en atascos y retenciones.

Según el representante de los taxistas, el sector ha recibido "muy poca información" y, por ejemplo, no se han habilitado carriles o rutas alternativas para servicios públicos.

A pesar de que las restricciones de tráfico impuestas por el Govern no afectan a los taxistas, la principal preocupación del sector es la dificultad de circular. "Es posible que haya compañeros que no quieran trabajar", ha afirmado.