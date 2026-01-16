El TC desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda presentado por Baleares

Archivo - Tribunal Constitucional - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra determinados artículos de la ley estatal de vivienda.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TC ha declarado la pérdida del objeto del recurso promovido por el Consell de Govern debido a que los preceptos impugnados ya han sido resueltos en otros fallos.

En concreto, a raíz de los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía o más de medio centenar de diputados del PP en el Congreso. Algunas de las cuestiones alegadas fueron declaradas inconstitucionales o nulas, mientras que otras fueron desestimadas.

De acuerdo con la doctrina constitucional, la expulsión del ordenamiento jurídico de estas previsiones determina la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, ya que las controversias competenciales alegadas por Baleares son muy similares a las ya resueltas.

Preguntado al respecto, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha restado importancia a la resolución judicial alegando que el motivo por el que ha sido desestimada es que ya había sido estudiada en anteriores procesos.

"Lo que ha sucedido no es que no se nos dé la razón, sino que ya se había dado la razón, y para no reiterar", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.