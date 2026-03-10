El Teatre Maruja Alfaro de Palma se suma a la iniciativa 'Ninguna butaca vacía'

Presentación de la iniciativa 'Ninguna butaca vacía' en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Municipal Maruja Alfaro Mari i Terra de Palma se sumará a la iniciativa 'Ninguna butaca vacía' con la representación del espectáculo 'Fireworks, espurnes de vida', que tendrá lugar el próximo 21 de marzo.

Lo ha anunciado este martes el director general de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet, en un acto celebrado en ses Voltes y que ha contado con la presencia de la Asociación de Empresas Teatrales de Catalunya (Adetca), impulsora del proyecto.

La iniciativa, que este año cumple su tercera edición, cobrará forma en distintos territorios de España que se han sumado a la propuesta el próximo 21 de marzo.

La idea es activar de forma simultánea los diferentes espacios escénicos con el objetivo de llenar los respectivos aforos en una misma fecha, ha informado Cort en un comunicado.

En el Teatre Maruja Alfaro se representará el espectáculo 'Fireworks, espurnes de vida', que también se podrá ver los días 20 y 22 de este mes.

Se trata de un montaje multipremiado de Tony Casta que llegará a Palma después de haber captado el interés de miles de espectadores en todo el mundo y ganar distinciones tan prestigiosas como el Premio de Honor 2025 del Festival Internacional de Berkane (Marruecos); el galardón al mejor espectáculo del Festival Internacional de Teatro de Pristina (capital de Kosovo) y el Premio Empresa Social 2025.

También se sumarán a 'Ninguna butaca vacía' el Trui Teatre y el Auditorium de Palma, que han programado una cartelera que combinará humor, teatro de texto y propuestas dirigidas al público familiar.

En el resto de Mallorca, la organización de la campaña ha confirmado la participación del Auditori sa Màniga (Cala Millor), el Teatre de Capdepera, el Auditorio de Peguera, el Teatre de Lloseta y el Teatre Principal de Inca.

En el conjunto del país, la jornada ha conseguido la adhesión de 236 teatros que, en global, acogerán un total de 266 espectáculos y 302 funciones, si bien el recuento se encuentra todavía abierto ante la posibilidad de que más salas se sumen a la iniciativa.