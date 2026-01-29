El Teatre Principal acoge este sábado el espectáculo en inglés 'A Macbeth song'

Archivo - 'A Macbeth Song' - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS -

El Teatre Principal de Palma acogerá este sábado, 31 de enero, 'A Macbeth song', un espectáculo en inglés que fusiona el universo trágico de William Shakespeare y el estilo peculiar de 'The Tiger Lillies'.

Con esta propuesta, que se representará a las 18.00 horas, el Teatre Principal busca acercar distintas producciones en lengua extranjera para residentes y visitantes, con el afán de conseguir una programación más abierta e inclusiva.

Según han destacado, 'A Macbeth song' fusiona el universo trágico de Shakespeare con el estilo peculiar y, a veces, irreverente del grupo londinense 'The Tiger Lillies'.

Asimismo, el espectáculo, calificado como "caberet gótico", se aleja de los formatos más convencionales para sumergir al espectador en una serie de música y sombras.

'A Macbeth song' se estrenó en febrero de 2025 en el Teatre La Biblioteca de Barcelona y desde entonces ha triunfado en el Festival Temporada Alta de Girona, en el Festival Teatro Mil de Chile y en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, así como en otras ciudades españolas.