El Teatre Principal destina 260.000 euros a impulsar las producciones emergentes y a las funciones escolares

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Teatre Principal de Palma ha destinado 260.000 euros a la convocatoria de coproducciones para la temporada 2026/2027 para impulsar la creación emergente y reforzar las funciones escolares.

Según ha informado en un comunicado, la medida se enmarca en una línea de apoyo a la creación artística que incluye el incremento del número de funciones programadas y la equiparación de la inversión entre la producción de danza y la de teatro.

La convocatoria contempla un total de diez coproducciones con el sector privado, de las cuales cuatro son teatrales (una de ellas para compañía emergente), dos de danza (una destinada a compañías emergentes), dos espectáculos familiares y una coproducción de música escenificada. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 7 de junio.

Los espectáculos seleccionados se incorporarán al Catálogo de Actividades Culturales del Consell de Mallorca y podrán ser contratados por los teatros públicos dentro de la programación conjunta del Teatre Principal.

Además, las producciones serán promocionadas por el Principal y el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en ferias y congresos profesionales.

Para la valoración de las propuestas se constituirá una comisión integrada por la dirección del teatro o persona en quien delegue, un técnico del centro y cinco vocales designados por el consejo asesor. Se tendrán en cuenta la calidad artística y la solidez del plan de producción y explotación.