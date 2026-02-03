El Teatre Principal de Palma bate su récord con más de 22.400 visitantes en los últimos cuatro meses de 2025

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, en la presentación de la nueva programación del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma cerró 2025 con un récord de 22.473 visitantes entre los meses de septiembre y diciembre, lo que supone un 7,1% más que durante el mismo periodo del año pasado.

El Consell de Mallorca ha presentado este martes la programación de la primera mitad de este 2026 que, según la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, estará marcada por "la variedad de géneros, la calidad artística y el compromiso social".

Según ha informado la institución en un comunicado, entre los meses de febrero y julio de este año el Principal pondrá el acento en la celebración de la cuadragésima Temporada de Ópera. La temporada incluirá representaciones como 'El holandés errante', el Concierto de Pascua, 'La Voix humaine' o el 'Rigoletto' de Giuseppe Verdi.

En cuanto al teatro, la temporada empezará con 'El nom volgut' y seguirá con 'Esencia', 'Mary', 'L'enemic', 'La corona d'espines', 'Sa Varietat en sa Locura', 'La mujer rota', 'Cumpleaños', 'Un bagul groc', 'Bachata' y 'Vània'.

La danza tendrá un papel destacado con 'Nus', 'We. Nosaltres i el temps', 'Cantar de Gesta' y 'La Quijá'. La programación musical arrancará con el Festival Paco de Lucía y un concierto de María Terremoto y Mala Rodríguez, seguidos de otros de la soprano Montserrat Seró, Dorian, Huialfàs Ensemble, Pitxorines, Turmarí, Two little rooms y de los coros del Teatre Principal.

Los espectáculos familiares serán 'La maleta', 'Check-out' y el Festival de Teresetes. La nueva temporada también consolidará las colaboraciones con eventos como el Festival Internacional de Teresetes de Mallorca y con la Orquesta Sinfónica de Baleares.

"Esta segunda temporada al frente del Principal nos permite consolidar una línea artística clara, con una programación exigente pero cercana, pensada para que todo el mundo pueda encontrar su espacio en el teatro", ha dicho el director del teatro, Miquel Martorell, quien ha reivindicado las producciones propias, las coproducciones y la colaboración con los festivales como las claves para "reforzar el tejido cultural" de Mallorca.

MÁS FUNCIONES ACCESIBLES

Entre las novedades de este nuevo periodo de actuaciones, ha indicado el Consell de Mallorca, destaca el incremento del número de espectáculos y funciones accesibles. En total serán 11 títulos y 23 funciones las que contarán con mecanismos de accesibilidad para personas con diversidad funcional.

Además, se incorporará una función para menores de 35 años que buscará acercar la lírica al público más joven y que incluirá una fiesta electrónica tras la representación.

El Principal, en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), acercará la zarzuela a las residencias de mayores y el conjunto de la programación a los escolares, ofreciendo a los centros de fuera de Palma autobuses gratuitos para desplazarse hasta la capital.

Otra de las novedades de la temporada es la activación de un abono de danza, que supondrá un descuento del 25% en la compra de dos o más espectáculos de este género.

Las personas abonadas podrán adquirir sus abonos y elegir asiento en primicia el miércoles 4 de febrero a partir de las 11.00 horas y durante todo el jueves 5 de febrero, tanto en taquilla como en la web, y recibirán dos obsequios especiales. La venta general de entradas comenzará el viernes 6 de febrero a las 11.00 horas.