El Teatre Principal de Palma cierra la temporada de corales con un concierto de las cuatro formaciones

Archivo - Interior del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma ha cerrado este martes la temporada 2025-2026 de sus coros con el tradicional Concierto de Fin de Curso, protagonizado por las cuatro formaciones del teatro.

El concierto ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y de la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, según ha informado la institución insular.

Galmés ha destacado que los coros del Teatre Principal "representan uno de los proyectos culturales y educativos más valiosos que impulsa la institución". "Aquí no solo se forman grandes voces, sino también personas que aprenden a amar la música, el trabajo en equipo y la cultura desde muy pequeños", ha dicho.

Para el presidente insular, apostar por estos coros "es apostar por el futuro cultural de Mallorca y garantizar que las nuevas generaciones sigan haciendo crecer el patrimonio musical".

Por su parte, Roca ha subrayado que los coros del Teatre Principal "son una muestra de cómo la cultura crece cuando hay dedicación, constancia y talento compartido". "Cada una de las formaciones demuestra que Mallorca cuenta con una base artística sólida y comprometida", ha añadido.

La velada ha comenzado con la actuación del Cor Petitons, dirigido por Llorenç Bonet, que ha interpretado piezas como 'Tuthom jhama', 'Hymne à l'amour', 'La città immaginaria' y el 'Pasacalle de los nardos Por la calle de Alcalá' de Las Leandras, mostrando los primeros pasos de los más pequeños en el canto coral.

A continuación, el Cor Infantil, bajo la dirección de Maria Francesca Mir Pizà, ha ofrecido un programa variado en el que han destacado obras como 'La maladie d'amour', 'Nella fantasia', de La Misión, 'My Way' y 'Bonse aba', que han combinado diferentes estilos musicales y han puesto de manifiesto la solidez técnica y expresiva de la formación.

El Cor Juvenil, dirigido también por Llorenç Bonet, ha hecho interpretaciones del 'Coro de barquilleros, de la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente'; 'La gent que estimo', de J. Montero (Oques Grasses); un 'West Side Story Medley' y 'The Seal Lullaby'. Un repertorio que ha permitido mostrar la madurez artística y la versatilidad de los jóvenes cantores, ha destacado el Consell.

La clausura ha corrido a cargo del Cor del Teatre Principal, dirigido por Francesc Bonnín, que ha interpretado fragmentos de tres grandes títulos del repertorio operístico y sacro: el coro de muchachas y el coro de marineros de Der Fliegende Holländer, de Wagner; el coro de cortesanos de Rigoletto, de Verdi; y el 'Nº 12 Lacrimosa. Amen' de la Messa di Requiem, de G. Donizetti.

Su actuación ha reafirmado el nivel musical de la formación y su papel como uno de los grandes referentes del panorama coral de Baleares.

El concierto ha contado con la participación del profesor de canto Manuel Velasco y de la pianista Beatriz Galán.