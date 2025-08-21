Técnicos de SFM forman a mecánicos y maquinistas de la compañía ferroviaria de Kenia. - CAIB

Técnicos de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) se han desplazado hasta Nairobi (Kenia) para ofrecer un programa de formación ferroviaria a mecánicos y maquinistas de la empresa ferroviaria del país africano, Kenya Railways Corporation (KRC), tras la venta de 11 unidades de tren por parte de SFM a esta compañía en el año 2020.

Durante diez días, el jefe de taller de SFM, un jefe de maquinistas y un mecánico especialista en las unidades de tren diésel DMU CAF 6100, que se utilizan actualmente en el país, han ofrecido formación técnica teórico-práctica al personal de conducción y mantenimiento de estos trenes a unos cuarenta trabajadores de KRC. El servicio incluye también una consultoría técnica para el desarrollo de contenidos formativos.

En marzo de 2020, SFM vendió 11 unidades de tren de este modelo a la empresa ferroviaria de Kenia por un precio de 9,6 millones de euros.

Las unidades se trasladaron hasta el país africano y actualmente están operando en las líneas de cercanías de Nairobi, la capital del país. De manera complementaria a la venta, SFM ofreció en su momento un programa de formación a mecánicos y maquinistas de KRC.

Posteriormente, en 2024, la empresa keniana de tren hizo el encargo de un proyecto de suministro y puesta en servicio de equipos para sus talleres de mantenimiento, a través de un programa financiado con fondos FIEM del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y de la compañía Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional, y fue entonces cuando KRC solicitó expresamente la participación de SFM.

La empresa pública ferroviaria de Mallorca recibió este encargo para prestar los servicios de asistencia técnica e impartición de la formación relativa a las unidades DMU CAF 6100 que han realizado los técnicos de SFM desplazados a Nairobi.

A finales de septiembre, se prevé que el equipo de SFM acuda de nuevo a Kenia para impartir esta misma formación a más trabajadores de Kenya Railways Corporation.