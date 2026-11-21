Archivo - El portavoz del PP, Borja Sémper (i) y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado (d), tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, participarán este domingo en sendos actos de campaña que tendrán lugar en Campos (Mallorca) y Formentera.

El primero de ellos será el de Sémper, que tendrá lugar a las 11.15 horas en la playa dels Arenals, cerca del hotel Maysi, una de las zonas afectadas por la ley de delimitación de costas estatal, según han informado los 'populares'.

El portavoz, quien el sábado estuvo en Eivissa, estará acompañado por la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y el candidato de Sa Unió al Senado, Vicent Tur. Está previsto que los tres atiendan a los medios de comunicación.

Ya por la tarde, sobre las 18.30 horas, Tellado participará en un mitin en el polideportivo municipal de Campos.

El secretario general del PP estará acompañado por los candidatos 'populares' al Congreso y al Senado. Entre ellos, se prevé la presencia del candidato a la Cámara Alta por Mallorca, Sebastià Sagreras, natural de Campos, y la 'número cuatro' de la lista al la Cámara Baja, Xisca Porquer, alcaldesa del municipio.