El temporal remite en Baleares: solo queda activa la alerta amarilla por oleaje en Mallorca, Ibiza y Formentera

Archivo - Dos personas fotografían el oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha rebajado las alertas meteorológicas y este domingo solo mantiene activo el nivel amarillo por fenómenos costeros en Mallorca, Ibiza y Formentera.

En Menorca, según ha informado el servicio de emergencias de Baleares en su cuenta de la red social X, se han desactivado todas las alertas.

A lo largo de este pasado sábado, Emergencias mantuvo activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado todos sus avisos por inclemencias meteorológicas.

Emergencias 112 registró el sábado 125 incidentes derivados de los efectos del temporal que este sábado ha afectado a Baleares, la mayoría de ellos por caídas de árboles.

Entre la medianoche y las 18.00 horas se produjeron 73 incidencias en Mallorca (17 en Palma y 14 en Calvià), 40 en Ibiza (17 en Sant Josep), nueve en Formentera y tres en Menorca.