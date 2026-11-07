La tercera Diada de Baile en Línea del Consell de Mallorca reúne a más de 2.500 personas en Alcúdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado la tercera edición de la Diada de Baile en Línea para las personas mayores, que ha reunido a más de 2.500 personas en el polideportivo municipal de Alcúdia.

La jornada ha contado con la participación de asociaciones de diferentes municipios de Mallorca, que han compartido un día dedicado al baile y a la actividad física, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidencia, Toni Fuster, han asistido al encuentro acompañados de la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, y de la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño, y han compartido un rato con los participantes.

"Esta jornada es una oportunidad para que las personas mayores puedan mostrar todo lo que han aprendido y practicado durante el año en sus asociaciones, compartir su afición con personas de otros municipios y conocer gente nueva", ha señalado el presidente.

El encuentro también permite poner en común el trabajo que desarrollan las asociaciones de personas mayores, que organizan actividades periódicas en los municipios y ofrecen espacios de relación social. El baile en línea combina el ejercicio físico con la coordinación y la memoria, y contribuye a fomentar un envejecimiento activo.

La jornada se ha desarrollado entre las 10.00 y las 16.00 horas y ha contado con la participación de personas mayores procedentes de asociaciones de alrededor de 35 municipios de Mallorca.

Durante el encuentro, los participantes han disfrutado de clases de baile dirigidas por monitores especializados, una actuación musical y una comida de hermandad.