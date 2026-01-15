Terraferida alerta en su retorno de la construcción de cinco chalets semanales en Mallorca entre 2021 y 2024

Los activistas de Terraferida Jaume Adrover y Mateu Vic. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Terraferida ha calculado que en Mallorca se han edificado un total de 846 chalets entre el periodo de 2021 a 2024, lo que implica que son unos cinco construcciones semanales, tras cuatro años de parón.

Estos son algunos datos que han dado a conocer la entidad ecologista en el 'Inventario de la devastación de Mallorca 2015-2024', que han detallado los integrantes de la organización Jaume Adrover y Mateu Vic.