Las terrazas de la Catedral de Mallorca vuelven a abrir al público: horarios y tarifas

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las terrazas de la Catedral de Mallorca ya vuelven a estar abiertas al público y los horarios y tarifas se encuentran en la página web de la Catedral, donde se pueden adquirir las entradas.

Este espacio permanecerá abierto hasta noviembre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de las 10.00 horas hasta las 16.30 horas y los sábados de 10.00 a 13.30 horas. Se hacen turnos cada 30 minutos y son de una hora de duración.

Las entradas a las terrazas se pueden adquirir a través de la web (catedraldemallorca.org) o en las taquillas de la Catedral.

La entrada general cuesta 25 euros e incluye la visita a la Seu, terrazas y el Museo de Arte Sacro de Mallorca.

Los residentes en las diócesis de Baleares (acreditado documentalmente) pueden acceder de manera gratuita a las terrazas los viernes.

En este caso, se tiene que adquirir la entrada solo en la taquilla de la Catedral. El resto de días (de lunes a jueves y sábados), los residentes en las diócesis del archipiélago pagarán una tarifa reducida de 8 euros (visita a la Catedral, terrazas y Museo de Arte Sacro).

La apertura de las terrazas de la Catedral de Mallorca permite conocer una perspectiva diferente del templo más importante de la Diócesis, del campanario, los arbotantes o el rosetón mayor.

Así mismo, ofrece unas vistas espectaculares de la bahía de Palma y la ciudad.

De manera opcional, los visitantes de las terrazas pueden adquirir una audioguía, que ofrece, además de la información sobre la Catedral, detalles del recorrido por las terrazas y de las vistas de Palma.

A causa de las características del acceso y el recorrido y por motivos de seguridad, la visita de las terrazas queda limitada a personas que no presenten enfermedades cardiorrespiratorias, vértigo o movilidad reducida y a mayores de nueve años, entre otras condiciones.