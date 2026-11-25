Archivo - El Parque del Mar frente al Paseo Marítimo de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé nubes y algunas lluvias ocasionales en Baleares hasta el viernes, cuando el cielo se despejará y bajarán las temperaturas.

Los termómetros se situarán entre este miércoles y jueves en los valores habituales para esta época de año, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez.

En concreto, las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y los 20 grados centígrados (ºC) y, las mínimas, entre los 5 y los 10ºC. A partir del viernes, las mínimas registrarán una bajada hasta los 2ºC en algunos puntos del archipiélago y los 10ºC.

Para lo que queda de semana se esperan intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional, sin descartar que vayan acompañados de tormenta o granizo pequeño. El viento será flojo o moderado con intervalos de fuerte.

Este viernes también se prevén nubes con algún chubasco aislado y ocasional durante la madrugada, sin descartar tormentas, tendiendo por la mañana a cielo poco nuboso. El viento será en general flojo.

El fin de semana, ha explicado Rodríguez, la situación mejora ligeramente y este sábado el cielo será poco nuboso y el viento continuará flojo. El domingo volverán las nubes y la probabilidad de alguna precipitación ocasional.