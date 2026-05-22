El tiempo en Baleares para el fin de semana: estabilidad y temperaturas de verano

Archivo - Paeo Marítimo de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este fin de semana en Baleares tiempo estable, temperaturas de hasta 32ºC y cielos despejados.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, ha explicado que este viernes se registrarán temperaturas máximas de entre 25 y 32ºC, valores que se mantendrán tanto el sábado como el domingo.

Las temperaturas mínimas también permanecerán estables entre el viernes y el sábado, con valores de entre 11 y 16ºC, aunque el domingo podrían subir ligeramente hasta situarse entre 12 y 16ºC.

En cuanto al viento, se esperan brisas costeras suaves durante todo el fin de semana. El viernes y el sábado soplará flojo de componente este, mientras que el domingo tenderá a componente nordeste.