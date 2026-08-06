El tiempo en Baleares para el fin de semana: sigue el calor y las noches tropicales y tórridas

Archivo - Turistas se protegen del calor. - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor, con avisos activos en algunas horas, y la persistencia de las noches tropicales y tórridas marcarán el próximo fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

La delegada del organismo en el archipiélago, María José Guerrero, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la tónica de los próximos días en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera seguirá siendo el calor y las mínimas en valores altos.

Para este jueves, las previsiones de la Aemet apuntan al paso de una vaguada en niveles altos lo que en combinación con las brisas podría dejar, como ya pasó este miércoles, algún chubasco acompañado de tormenta, preferentemente en el interior de Mallorca. Este jueves, sin avisos activos, las máximas se mantendrán en términos generales entre los 32 y los 35 grados.

Para el viernes se esperan nubes de evolución y ambiente estable. Las máximas se elevarán ligeramente hasta los 32 y 36 grados y habrá aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de Mallorca. Las mínimas se mantendrán entre los 20 y los 26 grados, por lo que seguirán las noches tropicales y tórridas.

La tónica será la misma el sábado, aunque se espera que las máximas suban ligeramente hasta los 37 grados en algunos puntos, con avisos activos en Mallorca y Eivissa. El mismo escenario se espera el domingo, con los valores máximos escalando hasta los 32-38 grados y los mínimos de nuevo entre los 20 y los 26 grados.