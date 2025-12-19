El tiempo en Baleares esta Navidad: Aemet anuncia lluvias y frío

Encendido de las luces de Navidad. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas navidades marcadas por las lluvias y el frío en Baleares, por el paso de diversas borrascas y frentes atlánticos que se prevé tengan entrada por Península y puedan terminar afectando al archipiélago.

Así lo ha informado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, en que ha advertido que el pronóstico para la semana del 22 al 28 de diciembre, estará marcado por lluvias y bajas temperaturas, en general.

"Esto no quiere decir que llueva todos los días", ha aclarado Guerrero, aunque "si se prevén precipitaciones por encima de lo que es habitual para esta época del año", ha precisado.

De este modo, y sobre todo pensando de cara a las posibles celebraciones de Nochebuena, Navidad y Segunda Fiesta, la delegada de la Aemet en Baleares ha recomendado el uso del "abrigo" y del "paraguas" para disfrutar de los próximos días festivos.