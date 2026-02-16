El tiempo en Baleares esta semana: continúa el viento y llega un frente frío el jueves

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en Baleares una semana estable, aunque con episodios de viento fuerte, hasta el jueves, cuando un frente frío provocará una bajada de las temperaturas y algunas lluvias.

Según ha explicado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, este lunes y martes el viento continuará presente en el archipiélago, aunque con menor fuerza que la semana pasada.

Así, este lunes se activa el aviso amarillo en Eivissa y Formentera a partir de las 18.00 horas por viento que puede alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) y por fenómenos costeros con olas de dos a tres metros.

Igualmente, a partir de las 00.00 horas el aviso afectará también a toda Mallorca, menos la zona sur, por fuertes vientos y el norte y nordeste de la isla estará en aviso amarillo por fenómenos costeros con olas de dos a tres metros.

La semana comienza con temperaturas máximas de entre 17 y 22 grados (ºC), que bajarán ligeramente este martes cuando disminuya el viento. Así, las mínimas se situarán entre los 10 y 15 ºC el martes y, entre los 7 y 14 ºC, el miércoles.

Guerrero ha explicado que la "relativa tranquilidad" con la que Baleares arranca la semana desaparecerá a partir del jueves. Igualmente, el miércoles será un día de transición con viento que irá aumentando a lo largo del día.

El frente frío llegará el jueves y provocará algunas precipitaciones aisladas y ocasionales. El viento continuará destacable y las temperaturas bajarán hasta los 4 y 11 ºC de mínima.

A partir del fin de semana los termómetros volverán a subir, hasta los 16 y 18 ºC de máxima, y el cielo será poco nuboso. En resumen, se prevé tiempo estable para el fin de semana.