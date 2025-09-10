El tiempo se estabilizará durante los próximos días en Baleares pero no se descartan chubascos en Mallorca y Menorca

Archivo - Un hombre carga con su boplsa de la compra resguardado bajo su paraguas debido a las lluvias. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tiempo se estabilizará durante los próximos días en Baleares, una vez se ha dado por finalizado el episodio de lluvias y tormentas, pero no se descarta que puedan caer chubascos ocasionales en algunas zonas de Mallorca y en Menorca.

La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha señalado en declaraciones a Europa Press que ya se ha dado por terminado el episodio de tormentas y fuertes lluvias ocurrido el martes.

No obstante, ha apuntado, este miércoles sigue habiendo un aire frío en niveles altos que podría dejar algún chubasco acompañado de tormenta a lo largo de la tarde en el interior y el levante de Mallorca.

La Aemet, en estas zonas, mantiene activo un aviso amarillo entre las 12.00 y las 19.00 horas, dado que podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado.

El jueves, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse, todavía se darán las condiciones para que pudieran darse algunos chubascos ocasionales en la mitad este de Mallorca y en Menorca. La situación se repetirá el viernes, aunque especialmente focalizada en Mallorca, ha apuntado Guerrero.

A la par, las temperaturas máximas irán recobrando la normalidad después de que ayer se situaran entre los 24 y 26 grados centígrados (ºC).

Este miércoles ya se sitúan entre los 26ºC y los 29ºC, entre el jueves y el viernes oscilarán entre los 27ºC y los 31ºC y el fin de semana podrían llegar hasta los 32ºC. El mar, por su parte, estará a unos 26ºC.

Las temperaturas, ha matizado Guerrero, podrían sufrir variaciones dependiendo de la zona del archipiélago. Durante el sábado y el domingo podrían darse algunas nubes altas, pero en principio no irán acompañadas de precipitaciones.