El tiempo hoy, domingo 11 de enero, en Baleares - AEMET
PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 11 de enero, en Baleares: intervalos nubosos con alguna precipitación débil y ocasional en Menorca y norte de Mallorca hasta la mañana, tendiendo durante la tarde a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso, localmente notable en Mallorca, y diurnas sin cambios o en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado del norte y noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada, disminuyendo por la tarde a flojo del oeste y suroeste.