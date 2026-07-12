El tiempo hoy, domingo 12 de julio, en Baleares

Predicción meteorológica para hoy, domingo 12 de julio, - AEMET

PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo intervalos nubosos tendiendo por la mañana a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, brumas matinales y polvo en suspensión.

Las temperaturas en ascenso o en ligero descenso las diurnas en el este de cada isla, con noches tropicales o tórridas y máximas que pueden alcanzar los 39 grados en Mallorca. El viento será flojo a moderado de componente este.