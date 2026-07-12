El tiempo hoy, domingo 12 de julio, en Baleares

Predicción meteorológica para hoy, domingo 12 de julio,
Predicción meteorológica para hoy, domingo 12 de julio, - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 12 julio 2026 9:59
Seguir en

   PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo intervalos nubosos tendiendo por la mañana a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, brumas matinales y polvo en suspensión.

   Las temperaturas en ascenso o en ligero descenso las diurnas en el este de cada isla, con noches tropicales o tórridas y máximas que pueden alcanzar los 39 grados en Mallorca. El viento será flojo a moderado de componente este.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado