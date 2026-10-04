El tiempo hoy, domingo 4 de octubre, en Baleares

Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, domingo 4 de octubre, cielo nuboso o cubierto tendiendo por la mañana a intervalos nubosos. Se esperan chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta y pudiendo ser localmente fuertes, preferentemente en la mitad norte de Mallorca y en Menorca, por la tarde.
Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios y las máximas pocos cambios o en ascenso. Viento entre flojo y moderado de componente este tendiendo a flojo de componente sur por la tarde.