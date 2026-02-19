El tiempo hoy, jueves 19 de febrero, en Baleares. - AEMET
PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves intervalos nubosos sin descartar, preferentemente en Menorca y norte de Mallorca, alguna precipitación débil, ocasional y aislada, tendiendo durante la mañana a cielo poco nuboso o despejado.
Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en descenso. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos.