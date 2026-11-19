El tiempo hoy, jueves 19 de noviembre, en Baleares. - AEMET

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo muy nuboso o cubierto sin descartar alguna precipitación en general débil y ocasional en el norte del archipiélago, tendiendo a mediodía a cielo poco nuboso con algunas nubes altas.

Temperaturas en descenso, localmente notable las nocturnas al final del día. Viento moderado o fuerte del suroeste girando a oeste y noroeste, con rachas hasta la tarde de 70 km/h en general y de más de 80 km/h en cumbres y cabos.