El tiempo hoy, jueves 22 de enero, en Baleares. - AEMET
PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes, tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso.
Temperaturas con pocos cambios o en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado del oeste con intervalos de fuerte y rachas que pueden alcanzar los 70 km/h, girando temporalmente a norte en Menorca y nordeste de Mallorca.