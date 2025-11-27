El tiempo hoy, jueves 27 de noviembre, en Baleares. - AEMET

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional preferentemente en Menorca y este de Mallorca, tendiendo hacia el mediodía a predominar el cielo poco nuboso.

Temperaturas con pocos cambios, o en descenso las nocturnas. No se descarta alguna helada débil local en Mallorca. En Menorca, viento fuerte del norte con rachas de 70 a 80 km/h, también en el nordeste de Mallorca durante la madrugada; en el resto, viento flojo a moderado del norte.