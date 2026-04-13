El tiempo hoy, lunes 13 de abril, en Baleares.

PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo nuboso o cubierto con lluvias, más frecuentes e intensas hasta la mañana y en el norte de Mallorca, tendiendo a remitir durante la tarde o noche.
Temperaturas en descenso localmente notable. Viento moderado a fuerte del norte con rachas de 70 km/h en Menorca; disminuyendo en Mallorca y las Pitiusas durante la tarde a componente oeste entre flojo y moderado.