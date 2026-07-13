El tiempo hoy, lunes 13 de julio, en Baleares

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 13 de julio en Baleares, temperaturas muy altas.

Cielo poco nuboso o despejado. Brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal, polvo en suspensión y temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas en el oeste de cada isla, noche tropicales y máximas que pueden alcanzar los 39 grados en el interior de Mallorca. Viento en general flojo variable con brisas costeras.