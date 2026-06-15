El tiempo hoy, lunes 15 de junio, en Baleares

Predicción meteorológica - AEMET
PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, lunes 15 de junio, en Baleares intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, sin descartar alguna tormenta seca o con precipitación débil acompañada de barro, tendiendo a partir de la tarde a cielo poco nuboso.
Las temperaturas nocturnas irán en ligero ascenso y las diurnas presentarán pocos cambios o en ligero descenso. Se espera viento flojo de dirección variable con brisas costeras.