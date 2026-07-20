El tiempo hoy, lunes 20 de julio, en Baleares

Archivo - Unas turistas se protegen del sol y el calor con sombrilla y sombrero. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 20 de julio en Baleares, temperaturas muy altas, predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y brumas matinales, con posibilidad de algún banco de niebla aislado en Menorca.

Además, habrá polvo en suspensión, temperaturas en ligero ascenso, con máximas que pueden alcanzar los 40 grados en el interior de Mallorca. Noche tropical, y tórrida en amplias zonas sobre todo de costa.

Viento flojo de componente este girando por la tarde a componente sur y brisas costeras.