El tiempo hoy, lunes 26 de enero, en Baleares. - AEMET
PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes intervalos nubosos aumentando a partir de la tarde a cielo cubierto con probabilidad, preferentemente en Pitiusas, de alguna precipitación ocasional.
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento fuerte del oeste y noroeste con rachas de 70 a 80 km/h en general y de más de 100 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la tarde a moderado de componente oeste.