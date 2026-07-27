El tiempo hoy, lunes 27 de julio, en Baleares

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PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 27 de julio en Baleares, predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna y algún chubasco ocasional preferentemente por la tarde.
Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios o en ascenso. Además, habrá viento flojo, de componente norte en Menorca y de dirección variable en el resto, tendiendo por la tarde componente sur y brisas costeras.