El tiempo hoy, lunes 1 de diciembre, en Baleares. - AEMET

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos que de madrugada podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo en Menorca y Mallorca a poco nuboso.

Temperaturas de madrugada con pocos cambios y diurnas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado del norte y nordeste, con algún intervalo de fuerte, disminuyendo a flojo durante la tarde.