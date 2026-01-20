El tiempo hoy, martes 20 de enero, en Baleares

Archivo - Una persona fotografía el oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 20 de enero, en Baleares chubascos que podrían ser localmente fuertes con tormenta y persistentes, así como viento fuerte y rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora (km/h) en general y de 100 km/h en cumbres y cabos.

El cielo será cubierto con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes y con tormenta, y preferentemente en Pitiusas y norte de Mallorca persistentes hasta la tarde.

Las temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios, mientras que el viento será fuerte del norte en Pitiusas y moderado a fuerte del este y nordeste en el resto. Rachas que pueden superar los 70 km/h en general y de 100 km/h en cumbres y cabos.