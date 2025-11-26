El tiempo hoy, miércoles 26 de noviembre, en Baleares. - AEMET

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con chubascos dispersos, preferentemente en Menorca y mitad norte de Mallorca, ocasionalmente pueden ser fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

Cota de nieve entre 1.000 y 1.200 metros. Temperaturas en descenso, localmente notable las nocturnas en Mallorca respecto a la madrugada anterior. Viento entre moderado y fuerte del norte y noroeste, con rachas de 70 a 90 km/h en Menorca y nordeste de Mallorca.